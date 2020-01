Danni Büchners (41) Mangerin versteht die Welt nicht mehr! Seit etwas mehr als einer Woche sitzt die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihre Zeit im australischen Busch ab. Doch das Dschungelcamp-Abenteuer scheint nicht ganz so zu sein, wie Danni es sich vorgestellt hat: Im Lager wird sie immer wieder als Buhmann auserkoren und gerät in einen Streit nach dem anderen. Melanie Thiele, die als Managerin und Vertraute der Fünffach-Mutter fungiert, kann das gar nicht verstehen. Sie stellt gegenüber Promiflash klar: Danni wird im TV ganz anders dargestellt.

"Ich kenne sie so gar nicht. Ich bin auch echt schockiert, wie RTL sie darstellt", verrät die PR-Fachfrau im Gespräch mit Promiflash bei der Marina Hoermanseder Fashionshow während der Berlin Fashion Week. Natürlich könne man nicht bestreiten, dass die ausgestrahlten Aktionen tatsächlich so passiert seien – allerdings könne es einfach sein, dass die positiven absichtlich verborgen bleiben, um Danni in ein schlechtes Licht zu rücken. "Ich vermisse die liebe Danni. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so ist oder ob es gar nicht gezeigt wird", erklärt Melanie ihre Zweifel.

Schon im Vorfeld hatten die Kinder der Witwe von Kult-Auswanderer Jens (✝49) sich total sauer an den Sender gewandt und behauptet, dass ihre Mutter falsch präsentiert wird. "Da wird mit Zeitlupen hantiert, aus Szenen werden Bilder entnommen, die den gewünschten Gesichtsausdruck zeigen sollen, mit eingeblendeten Sounds wie einem hinterhältigen Hintergrundlachen wird gearbeitet, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Kurz gesagt: Mama kommt komplett falsch rüber", wetterte Dannis älteste Tochter Joelina (20) gegenüber Bild.

Instagram / melanie.thiele Managerin Melanie Thiele

Instagram / melanie.thiele Melanie Thiele und Daniela Büchner

Instagram / joelinakrb Danni Büchners Tochter Joelina

