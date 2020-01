Marco Cerullo (31) kann sich auf die tröstenden Arme seiner Freundin Christina Graß (31) freuen! An Tag acht stand im Dschungelcamp die allererste Eliminierungs-Runde der Zuschauer an: Das Publikum wählte Bachelor in Paradise-Star Marco raus – der sensible Reality-TV-Star konnte gegen seine Mitstreiter wie Elena Miras (27), Sonja Kirchberger (55) und Co. nicht bestehen. Vom Rausschmiss des 31-Jährigen war besonders seine Partnerin Christina, die als Begleitung mit nach Australien gereist ist, total entsetzt. Nach seinem Camp-Auszug will sie ihm nun wieder Mut machen!

Das hat die einstige Der Bachelor-Teilnehmerin nach dem Überraschungs-Aus ihres Partners im Dschungel-Aftertalk Die Stunde danach verraten. Zudem hat die Langhaar-Beauty offenbart, was sie als Erstes mit Marco unternehmen wird, sobald der Hottie im Kandidaten-Hotel angekommen ist: "Erst mal viel reden wahrscheinlich. Ihn beruhigen. Marco bleibt für mich Marco, ich werde für ihn da sein und ihn auffangen", erklärte Christina. Die Miss Norddeutschland von 2017 werde Marco ebenfalls darin bestätigen, wie toll sie es fand, dass er im Busch auch so offen zu seinen Gefühlen gestanden hat und als Mann seinen Emotionen freien Lauf gelassen hat.

Nach den acht Tagen, in denen Marco im Dschungel fast nur Reis und Bohnen vorgesetzt bekommen hat, ist Christina sich sicher, dass er sich auch auf eine besondere Mahlzeit freuen wird: "Der wird zuerst was essen, vielleicht eine Pizza", schmunzelte sie im Interview weiter.

