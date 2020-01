Alexander Zverev (22) und Brenda Patea (26) sind einfach unzertrennlich! Im Herbst vergangenen Jahres teilten der Tennisprofi und das Model die erfreuliche Nachricht mit ihrer Community: Sie gehen nun offiziell als Paar durchs Leben. Erst kürzlich machten sie gemeinsam Liebesurlaub in Mexiko und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist stets an der Seite des Sportlers zu sehen. In einem Interview geriet der Profi-Sportler über seine Liebste nun richtig ins Schwärmen.

In den vergangenen Wochen musste Alexander beim Tennis-Turnier in Australien drei herbe Niederlagen einstecken – doch seine Freundin stärkte ihm den Rücken: "Da muss ich sagen, dass die Brenda mir sehr geholfen hat", verriet er gegenüber Bild. Gemeinsam verbrachte das Couple ein paar freie Tage am Strand von Brisbane und genoss die Ablenkung in vollen Zügen: "Wir haben viel gelacht und versucht, nicht über Tennis zu reden", erzählte der 22-Jährige.

Wenn Alex trainieren muss, vertreibe sich die brünette Schönheit die Zeit in der australischen Metropole. Am kommenden Dienstag muss der Hamburger dann für sein nächstes Match zurück auf den Platz. Bis dahin will das junge Pärchen seine Zweisamkeit noch voll auskosten!

Getty Images Alexander Zverev im Januar 2018

Instagram / brendapatea Brenda Patea im Januar 2020

Instagram / alexzverev123 Brenda Patea und Alexander Zverev im November 2019

