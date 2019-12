Sie plaudert frei aus dem Liebesnähkästchen! Vor wenigen Wochen verkündete Brenda Patea (26) eine süße Neuigkeit: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schwebt mit dem Tennis-Star Alexander Zverev (22) auf Wolke sieben. Aktuell verbringen die beiden den ersten gemeinsamen Turtelurlaub. In einem Interview verrät das Model jetzt, wie die gemeinsame Zeit für die zwei als frisch verliebtes Paar ist: Brenda und Alex genießen die Zweisamkeit in vollen Zügen!

Mit Gala spricht die 26-Jährige offen über ihren ersten Trip mit ihrem Neu-Freund. Angst vor der ständigen Nähe habe sie dabei nicht gehabt. "Wir haben ja ein paar Tage in Paris miteinander verbracht. Ich konnte es vorher einfach kaum abwarten, endlich viel Zeit mit Alex zu verbringen", gibt die Beauty offen zu. Ihr Liebster habe sich im Mexiko-Urlaub bisher auch ziemlich ins Zeug gelegt für sie. "Am ersten Abend hat Alex mich mit einer Date-Night überrascht. Das war so süß. Kein Tag war bisher langweilig", schwärmte Brenda weiter.

So hätten die Turteltauben schon eine Jetski- und Quad-Tour gemacht. Insgesamt verbringen die beiden ihren Urlaub eine Woche am Strand, eh es nach New York weiter geht. Dort steht dem 22-Jährigen nämlich eine Augen-OP bevor, bei der Brenda ihm sicher eine große Stütze sein wird.

Instagram / brendapatea Brenda Patea, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / alexzverev123 Brenda Patea und Alexander Zverev im November 2019

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev bei der Pressekonferenz in München, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de