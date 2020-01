Bereits seit Sommer letzten Jahres sind Model Suki Waterhouse (28) und Schauspieler Robert Pattinson (33) ein Paar. Und jetzt wird über eine Verlobung der beiden Briten spekuliert! Erst kürzlich sah man sie zusammen auf einer Party von Dior in Paris. Dabei wirkten sie superverliebt – Suki konnte ihre Augen kaum von Rob lassen. Megaauffällig: Die Schauspielerin trug, neben einem dicken Klunker am Mittelfinger, einen schlichten Goldring am linken Ringfinger. Hat der Twilight-Star seiner Freundin etwa einen Antrag gemacht?

Aus Gold und trotz Ablenkung an den anderen Fingern kaum zu übersehen: Besagter Ring, den Suki bei der After-Show-Party von Dior – Robert ist Testimonial der Luxusmarke – trug, zog alle Blicke auf sich. Und sorgt damit für Spekulationen: Hat der Schauspieler etwa ein zweites Mal zugeschlagen und das Model gefragt, ob sie seine Frau werden möchte? Denn bereits 2015 verlobte sich Rob mit seiner damaligen Freundin FKA Twigs (32), mit der er von 2014 bis 2017 liiert gewesen ist. Zu einer Heirat kam es allerdings nie. Vielleicht läuten ja dieses Mal die Kirchenglocken.

Viele hatten damals gehofft, der Beau würde nach der Trennung von FKA Twigs wieder mit Langzeit-Freundin und Twilight-Schauspielkollegin Kristen Stewart (29) zusammenkommen. Die zwei bildeten sieben Jahre eines der Hollywood-Traumpaare schlechthin. Doch der Bruch war offenbar zu groß: 2012 hatte sie Rob mit Regisseur Rupert Sanders (49) betrogen, woraufhin sich die Filmstars nach einer vermeintlichen Versöhnung letztendlich doch trennten.

Getty Images Jonathan Newhouse, Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Januar 2020 in Paris

Getty Images Robert Pattinson beim "International Film Festival" in Marrakesch 2018

Getty Images Kristen Stewart und Robert Pattinson im November 2012

