Traurige Offenbarung von Anastasiya Avilova (31)! Die Temptation Island-Verführerin kämpft zurzeit im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone – hielt sich in der Busch-WG bisher aber meistens zurück. Während es bei Danni Büchner (41), Elena Miras (27) und Co. ständig Stress gibt, ist die Brünette eher zurückhaltend. Jetzt zeigte sie sich allerdings von ihrer verletzlichen Seite: Anastasiya sprach im Dschungel über ihre schwere Vergangenheit: Ihr Ex-Freund hat sie misshandelt!

"Der hat mir so viele Komplexe gemacht. Der hat mir immer gesagt, ich sei fett und hässlich. Ich hab mich wegen ihm so ausgehungert. Bulimie hatte ich", offenbarte die 31-Jährige ihren Mitcampern am Lagerfeuer. Bei Beleidigungen ist es damals allerdings nicht geblieben. Ihr Ex hat sie auch körperlich angegriffen: "Am Ende durfte ich keine Röcke tragen und mich schminken. Am Ende hat er mich geschlagen und beschimpft. Es war nicht jeden Tag so. Er hat mich mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, dass ich einen blauen Fleck hatte."

Damals war Anastasiya gerade einmal 16 Jahre alt. Dass sie drei Jahre lang bei ihrem Freund blieb, kann sie heutzutage nicht mehr verstehen. "Obwohl ich jetzt denke, dass ich ein verliebter Teenager war. Der Mensch, der dich liebt, würde dich niemals schlagen. Egal was passiert, egal, ob das die Liebe des Lebens ist, man muss aufstehen und gehen", erklärt sie.

