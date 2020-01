Sebastian Preuss (29) überzeugt als neuer Bachelor – und das nicht nur bei den Damen. Auch Rafi Rachek (30) und Sam Dylan (28) sind von ihm angetan! Seit Anfang des Jahres ist der Kickboxweltmeister nun bei der Bachelor-Kuppelshow für Ladies auf der Suche nach seiner Mrs. Right. Den Singledamen hat er schon in der ersten Nacht der Rosen erfolgreich den Kopf verdreht. In der Liebesvilla hat er besonders bei Viola Kraus (29) und Vanessa Prinz einen charmanten Ersteindruck hinterlassen. Sie haben bereits bei den vergangenen Staffeln um das Herz ihres jeweiligen Rosenkavaliers gebuhlt. Nun sind auch Raffi und Dylan hin und weg von Basti – aber warum?

"Ich finde ihn supersympathisch. Er ist ein sehr authentischer Typ", verriet der Fitnesscoach im Interview mit Promiflash. Vor allem begeistere ihn, dass der Junggeselle kein Geheimnis aus seiner Knast-Vergangenheit macht und damit auch offen umgeht. "Die anderen waren vorher eher immer ein bisschen zu geleckt, zu perfekt", sagte Rafi über die Vorgänger des Sportlers. Er sei sich außerdem sicher, dass Basti auch weiterhin eine gute Figur als Bachelor machen wird.

Sam schloss sich den Worten seines Freundes an. Doch ihn hat noch eine ganz andere Seite des Hotties beeindruckt – und zwar die emotionale. Als er in der ersten Sendung unter anderem von dem tragischen Tod seines Bruders gesprochen hatte, ließ diese Geschichte auch den Ex-Prince Charming-Kandidaten nicht kalt. "Ich war davon berührt und ich konnte mich richtig in ihn hineinversetzen. Und weil er nicht so perfekt ist, kommt er bei mir supersympathisch rüber", offenbarte er abschließend.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Profi-Kickboxer

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Ex-"Prince Charming"-Kandidat

Instagram / rafirachek Ex-Kuppelshow-Teilnehmer Rafi Rachek

