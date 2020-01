Prinz Harry (35) hat den Titel-Verlust offenbar gut weggesteckt! Schon seit rund zwei Wochen sorgen der Rotschopf und seine Frau Herzogin Meghan (38) für mächtig Schlagzeilen. Die Sussex-Royals hatten sich entschlossen, sich aus der königlichen Welt zurückzuziehen und in Zukunft mehr Zeit in ihr Familienleben zu investieren. Gestern wurde dann bekannt gegeben, dass die beiden damit auch ihren Königs-Titel verlieren: Sie werden nicht mehr "Königliche Hoheiten" genannt. Jetzt wurde Harry zum ersten Mal nach der Verkündung gesichtet.

Auf Paparazzi-Fotos ist Archies Papa auf dem Weg in ein Restaurant in London zu sehen. Mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht spaziert er durchs Blitzlicht-Gewitter und scheint seine neu gewonnene Freiheit sichtlich zu genießen. In seinem legeren Outfit aus Jeans, weißem Hemd und einem blauen Sakko startet der Enkel von Queen Elizabeth II. (93) offenbar gut gelaunt in sein neues, bürgerliches Leben.

Am Samstagabend hatte das Oberhaupt der britischen Royals auf der Homepage des Palastes offiziell erklärt, wie es mit Harry und Meghan nach dem Rücktritt weitergeht. "Die Sussexes werden ihren Titel 'Königliche Hoheiten' nicht mehr verwenden", schrieb sie, betonte aber, dass sie trotzdem weiterhin ein wichtiger Teil der Familie bleiben würden.

Splash News Prinz Harry in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Anzeige

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und die Queen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de