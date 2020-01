Amazon Prime Video wird ab dem 27. März die internationale Reality-Fashionshow "Making the Cut" ausstrahlen. Und Heidi Klum (46) wird dabei eine tragende Rolle spielen! Denn gemeinsam mit US-Modeberater Tim Gunn (66) begibt sie sich auf die Suche nach dem nächsten großen Talent in Sachen Fashion. In insgesamt zehn Folgen werden zwölf Designer aus der ganzen Welt um ihren großen Durchbruch kämpfen. Der Clou der Sendung: Die Modelinie des Gewinners wird bei Amazon Fashion erhältlich sein.

Jetzt ist es raus: "Making the Cut" lautet der Name des kommenden Projekts, an dem die deutsche Laufsteg-Schönheit mitgewirkt hat. DWDL gab bekannt, dass am 27. März der Startschuss für "Making the Cut" auf Amazon Prime Video erfolgen wird. Zwei von insgesamt zehn Folgen wird Amazon wöchentlich zeigen, wobei namhafte Models und Modeblogger wie Naomi Campbell (49), Nicole Richie (38), Chiara Ferragni (32) und Carine Roitfeld in der Jury sitzen werden. Supersache: Pro Episode wird es einen Gewinner-Look geben, der direkt nach der Veröffentlichung zum Kauf angeboten wird. Dabei soll jeder Look weniger als 100 Euro kosten! Der Sieger der Show erhält am Ende ein Preisgeld von einer Million US-Dollar und darf eine eigene Modelinie kreieren, die bei Amazon Fashion erhältlich sein wird.

Die beiden Moderatoren der Show, Heidi und Tim, sind schon lange gute Bekannte. Bereits seit 2004, seit der ersten Staffel von Project Runway, arbeiten die beiden Modekenner zusammen. Beide verließen die amerikanische Germany's next Topmodel-Vorlage jedoch, um an dem Amazon-Projekt zu arbeiten.

Getty Images Heidi Klum bei Amazons "Making the Cut"-Podiumsdiskussion in Pasadena im Januar 2020

Getty Images Sara Rae, Tim Gunn, Heidi Klum, Joseph Altuzarra, Nicole Riechie und Naomi Campbell

Getty Images Tim Gunn und Heidi Klum bei einer Pressekonferenz zu "Making the Cut" im Januar 2020 in Pasadena

