Das war eine knappe Kiste für Raúl Richter (32)! Der einstige GZSZ-Star kämpft sich Down Under aktuell noch immer durch das Dickicht des Dschungels – gemeinsam mit seinen Busch-Bewohnern. Seit Freitag wird das Dschungelcamp allerdings Tag für Tag leerer, denn derjenige mit den wenigsten Zuschaueranrufen muss zurück in die Zivilisation. Marco Cerullo (31) und Toni Trips sind bereits ausgezogen. Doch auch Raúl saß schon auf der Zitterbank. Seine Freundin verriet jetzt, wie er sich vor dem Rauswurf schützen kann.

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" war am Sonntagabend Vanessa Schmitt zu Gast, die über die Situation ihres Partners im Camp plauderte. Ihrer Meinung nach müsse der 32-Jährige jetzt noch mal gehörig Vollgas geben. "Es ist sehr schwer. Soweit ich weiß, hat Raúl noch keine riesigen Schicksalsschläge hinter sich und lästert nicht. Von daher ist es für ihn echt schwer, gegen Danni (41) oder Elena (27) anzutreten", erklärte sie. "Raúl ist aber eine sehr ehrgeizige Person. Er hat immer einen Plan. Er kann aber noch so viele Pläne haben, wenn die Kamera nicht auf ihn gerichtet ist", fuhr die Blondine fort.

Vanessa hofft, dass ihr Herzbub die Chance erhalten wird, um zu beweisen, was er drauf hat. "Ich warte darauf, dass er in eine Prüfung gewählt wird und zeigen kann, wie er ist. Man sieht ja generell sehr wenig von ihm. Er hat auch einen guten Kontakt zu Sven", lauteten ihre Worte in der Sendung weiter.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner und Elena Miras beim Dschungelcamp 2020

Anzeige

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de