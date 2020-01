Wie wirkt sich der sogenannte Megxit auf die Beziehung von Prinz Harry (35) und Prinz William (37) aus? In der Vergangenheit wurde vermehrt darüber spekuliert, ob dicke Luft zwischen den Brüdern herrscht. Ihre einst so enge Verbindung soll sich mit den Jahren immer mehr abgekühlt haben – zuletzt sollen die beiden nicht einmal mehr ein Wort miteinander gewechselt haben. Nun aber könnte es Licht am Ende des Tunnels geben: William und Harry sollen ein klärendes Gespräch unter vier Augen gehabt haben!

Wie The Sun berichtet, sollen sich die beiden zu einem geheimen Friedensgespräch getroffen, bevor es für Harry nach Kanada geht. "William und Harry haben abseits des offiziellen Sandringham-Gipfels etwas Zeit miteinander verbracht, um an ihrer Beziehung zu arbeiten und ihre Zukunft zu besprechen", verriet ein Insider. Der Anlass steht demnach in Verbindung zum Megxit: Die Brüder sollen befürchtet haben, dass ihr Bruch niemals heilen könnte, wenn Harry wegziehen würde, ohne sich vorher mit William ausgesprochen zu haben.

Auch Herzogin Kate (38) und Herzogin Meghan (38) sollen sich an dem Gespräch beteiligt haben – mit Erfolg: Zwar gebe es nach wie vor Meinungsverschiedenheiten zwischen William und Harry, aber dank ihrer Aussprache sei nun die Familienwärme zumindest wieder spürbar. Und: "Beide sind traurig, dass sie so weit voneinander entfernt sein werden", fügte die Quelle hinzu.

