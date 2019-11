Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, doch die Stimmen um das eisige Verhältnis zwischen Prinz Harry (35) und Prinz William (37) wollen einfach nicht verstummen. Nachdem Ersterer erst kürzlich in einer TV-Dokumentation erklärt hatte, dass er und sein älterer Bruder momentan einfach auf unterschiedlichen Wegen seien, sickern nun neue Details über die vermeintlich angespannte Beziehung an die Öffentlichkeit. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Offenbar hat es auch nach der Ausstrahlung der Dokumentation "Harry und Meghan – eine afrikanische Reise" keine Annäherungsversuche oder weitere Bemühungen gegeben, um die Distanz zueinander zu verringern. Das will jedenfalls eine anonyme Quelle wissen, die gegenüber People behauptete: "Nichts hat sich geändert. Sie sprechen nicht miteinander, niemand erkundigt sich nach dem anderen, keiner schreibt dem anderen." Es soll also weiterhin Funkstille zwischen den beiden Brüdern herrschen.

Ein anderer Insider behauptete sogar, dass der Riss zwischen den beiden Ehepaaren noch tiefer sitzt, als man es bereits vermuten würde. "Zwischen den vieren ist eine Kluft. Es ist schwierig für Leute, das zu verdauen, weil jeder möchte, dass sie eine Einheit sind." Was glaubt ihr: Sind Prinz Harry und Herzogin Meghan (38) mit Prinz William und Herzogin Kate wirklich zerstritten? Stimmt ab.

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

Paul Grover- WPA Pool/Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in London, 2017

