Neu-Mama Diana June steht das Glück ins Gesicht geschrieben! Vor einer Woche erblickte ihr Söhnchen endlich das Licht der Welt – seitdem steht die Welt der YouTuberin Kopf. Nachdem sie ihre Fans kurz nach der Geburt mit einem schnuckeligen Schnappschuss verzückt hat, auf dem sie sanft das Händchen ihres Neugeborenen umfasst, folgt jetzt ein weiteres Bonbon: Diana teilt das erste Foto, auf dem ihr Junge zu sehen ist!

"Mein Babyboy ist nun eine Woche alt", schreibt die Influencerin zu einem Instagram-Bild, auf dem sie ihren Goldschatz andächtig in ihren Armen wiegt. "Was für eine aufregende und bezaubernde Zeit. Er ist das größte Wunder, der größte Schatz für mich", schwärmt sie. In den vergangenen Tagen habe sie wenig von sich hören lassen, weil sie dem Babyblues verfallen sei. Schlaflose Nächte, Überforderung und Sorgen hätten sie geplagt. "Wobei das Glück alles überschattet", stellt sie klar.

Ihren Followern verrät die Vloggerin außerdem Details über die Geburt: "Sie war ein Traum! Das Hypno-Birthing hat sich wirklich gelohnt und ich konnte wirklich gut in mich kehren", lauten ihre Worte auf der Foto- und Videoplattform. Ein ausführlicher Bericht inklusive Mama-Routine werde noch folgen.

Instagram / di.anajune/ Diana June, YouTuberin

Instagram / di.anajune Diana June, Januar 2020

Instagram / di.anajune YouTube-Star Diana June

