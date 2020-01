Wollte Jennifer Aniston (50) es bei den Screen Actors Guild Awards möglichst bequem haben? Am vergangenen Sonntag fand die alljährliche Preisverleihung in Los Angeles statt und auch die Schauspielerin durfte sich über einen Gewinn freuen: Sie wurde für ihre Rolle in der Drama-Serie "The Morning Show" ausgezeichnet. Für das Event hatte sich die Blondine selbstverständlich ganz schön herausgeputzt – nur ihr BH blieb wohl im Schrank: Jennifer posierte für die Fotografen und sorgte dabei für Nippel-Alarm!

Der Friends-Star erschien in einem bodenlangen, weißen Kleid zu der Veranstaltung. Bei ihrem Look fielen allerdings nicht etwa die edle Seide oder die elegante Schleppe ins Auge; vielmehr zog Jen mit ihrer Oberweite die Blicke auf sich. Durch den glatten Stoff zeichneten sich die Brustwarzen der 50-Jährigen ziemlich stark ab. Nichtsdestotrotz posierte sie selbstbewusst für die Fotografen und nahm ihre Auszeichnung stolz auf der Bühne entgegen!

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hollywood-Star durch seinen Busen auffällt: In der Vergangenheit sah man Jennifers Brustwarzen bereits bereits einige Male durch ihr Oberteil blitzen. Unter anderem schlüpfte die Schönheit 2013 während Dreharbeiten in ein lilafarbenes Oberteil, unter dem sie offensichtlich keine BH trug.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Screen Actors Guild Awards im Januar 2020

