Der sogenannte Megxit ist in aller Munde – und betrifft Prinzessin Beatrice (31) nun sogar ganz persönlich! Anfang Januar kündigten Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) völlig unerwartet an, ihre royalen Verpflichtungen abzulegen. Damit schockte das Paar nicht nur seine enge Familie um Queen Elizabeth II. (93) und Prinz William (37) – auch entferntere Verwandte sind von den Auswirkungen der überraschenden Ansage betroffen. Harrys Cousine Beatrice steckt aktuell eigentlich mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen – doch ihr großer Tag wird nun von Harry und Meghans Ausstieg überschattet!

Wie Daily Mail berichtet, wollte die älteste Tochter von Sarah Ferguson (60) bereits seit Längerem ihren Hochzeitstermin offiziell verkünden. Nun aber wird sie durch den großen Wirbel um Harry und Meghan von der Bekanntgabe abgehalten. Sowohl die britische Königin als auch weitere ältere Mitglieder des Königshauses sollen deshalb großes Mitgefühl mit der Prinzessin haben.

Zudem scheint die 31-Jährige hierbei vom Pech verfolgt zu sein, denn es ist nicht das erste Mal, dass Beatrice bei ihrer Hochzeitsplanung Steine in den Weg gelegt werden: Erst mussten sie und ihr Verlobter Edoardo Mapelli Mozzi (36) sich für die Heirat die Zustimmung der Queen einholen. Dann stand in den vergangenen Monaten jedoch nicht die künftige Braut im Fokus, sondern deren Vater Prinz Andrew (59) wegen entsetzlicher Vorwürfe. Der Bruder von Prinz Charles (71) ist aktuell in einen Sex-Skandal verwickelt.

