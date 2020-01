Deutete Prinz Harry (35) etwa an, dass Herzogin Meghan (38) die Reißleine ziehen wollte? Zum ersten Mal seit der Verkündung ihres Rücktritts richtete sich der Sohn von Prinz Charles (71) persönlich an seine Fans. In einer emotionalen Ansprache bei einem Charity-Event in London redete er am Sonntag über den folgenschweren Entschluss, über den er und seine Frau sich in den vergangenen Monaten den Kopf zerbrochen hatten. Aus seinen Worten könnte hervorgehen: Es war möglicherweise die ehemalige Suits-Darstellerin, die sich ein Leben ohne den Titel "Königliche Hoheit" wünschte!

"Die Entscheidung, die ich für meine Frau und mich getroffen habe, ist keine, die ich leichtfertig getroffen habe", betonte der 35-Jährige in seiner Rede, die nun auf dem Instagram-Kanal der Sussexes zu sehen ist. "Es gab keine andere Option", fuhr er fort. Kurz nach ihrer Heirat seien die beiden so hoffnungsvoll gewesen und hätten sich auf die neuen Herausforderungen im Dienste der Krone gefreut. Deshalb sei es schade, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Harry sei der Schritt keinesfalls leicht gefallen, aber er sei ihn gegangen, um seine Herzdame zu schützen. "Die Medien sind mächtig", sagte der Bruder von Prinz William (37) über die britische Presse, die Meghan mit Negativ-Schlagzeilen und der Veröffentlichung eines privaten Briefes das Leben schwer gemacht hatte.

Harry betonte, dass er sich ein friedlicheres Leben für seine dreiköpfige Familie wünsche. "Ich weiß, dass ihr mich in all den Jahren gut genug kennengelernt habt, um darauf zu vertrauen, dass die Frau, die ich zur Ehefrau genommen habe, die gleichen Werte vertritt wie ich." Handelt es sich hierbei etwa um ein weiteres Indiz, dass Meghan die Änderungen in die Wege geleitet hat?

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei einer Rede im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de