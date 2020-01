Ingrid Alexandra von Norwegen wird in Windeseile erwachsen! Erst im vergangenen September wurde die einzige Tochter des norwegischen Kronprinzen Haakon (46) und dessen Ehefrau Kronprinzessin Mette-Marit (46) konfirmiert – ein aufregender Tag voller Traditionen für die damals 15-jährige Thronfolgerin. Nun stand bereits der nächste Meilenstein für die bildhübsche Königstochter vor der Tür: Ingrid Alexandra feiert am heutigen Tag ihren 16. Geburtstag!

Auf Instagram veröffentlichte der norwegische Palast ein tolles neues Porträtfoto des Geburtstagskindes. Ingrid Alexandra blickt auf dem Schwarz-Weiß-Foto selbstbewusst und erwartungsvoll in die Kamera – und wirkt total erwachsen! Das entgeht auch den Fans nicht: "Wow, was für eine bildschöne Frau! Du bist groß geworden", staunt ein Nutzer in den Kommentaren.

Auch zu ihrem 15. Geburtstag vergangenes Jahr gab es ein aktuelles Bild der Prinzessin. Beim Vergleich fällt auf: In nur einem Jahr sind die restlichen kindlichen Rundungen in Ingrid Alexandras Gesicht offenbar verschwunden! Wie findet ihr den neuen Schnappschuss? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

LISE AASERUD/AFP/Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen am Tag ihrer Konfirmation

Anzeige

LISE AASERUD/AFP/Getty Images Die norwegische Königsfamilie an Prinzessin Ingrid Alexandras Konfirmation

Anzeige

Julia Naglestad Ingrid Alexandra von Norwegen im Porträt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de