Sonja Kirchberger (55) rechnet mit den Dschungelcamp-Bewohnern ab! Am Montagabend war die Zeit der Schauspielerin im australischen Urwald vorbei: Zu wenig Zuschauer hatten für sie angerufen, sodass die gebürtige Österreicherin die Lagerfeuer-Runde verlassen musste. Über ihren plötzlichen Exit war die 55-Jährige sichtlich geschockt und enttäuscht. Zurück in der Zivilisation zieht die Brünette nun ein Fazit – und schießt hart gegen ihren einstigen Mitstreiter!

Schon während ihrer Zeit in den TV-Tropen hatte Sonja besonders Daniela Büchner (41) häufig kritisiert. Besonders die Tatsache, dass die Goodbye Deutschland-Darstellerin den Tod ihres Mannes Jens (✝49) in der Öffentlichkeit thematisiert hatte, war ihr übel aufgestoßen – das machte Sonja ihrer Konkurrentin auch deutlich klar. Ihre Kritik bereut die Film-Beauty nicht: "Ich habe Danni kritisiert, dass sie ihr großes Drama für eine Entertainment-Show benutzt und das bereue ich nicht und dabei bleibe ich!", versicherte sie gegenüber RTL. Doch nicht nur die fünffache Mutter bekam ihr Fett weg: "Das ist so ein Camp der Scheinheiligkeit – ich konnte nicht anders, als dass ich sage, was ich fühle und denke!" Beinahe jeder ihrer Mit-Camper trage eine Maske und verstecke sein wahres Gesicht.

Sonja war sich nach ihrem Rauswurf zudem sicher: Ihre Ehrlichkeit kostete sie die Krone! "Das kam wahrscheinlich nicht so gut an. Deswegen bin ich raus!" Nach ihrem Show-Aus drückt sie jetzt Elena Miras (27) die Daumen: "Sie ist die Einzige, die authentisch ist!"

TVNOW / Stefan Menne Markus Reinecke, Danni Büchner und Sonja Kirchberger an Tag 11 im Dschungelcamp

TVNOW Daniela Büchner im Dschungelcamp

TVNOW Elena Miras und Sonja Kirchberger an Tag zehn im Dschungelcamp

