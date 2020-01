Au Backe, die Nerven im Dschungelcamp liegen so richtig blank! Dass Daniela Büchner (41) das Abenteuer Down Under vor allem ihrem verstorbenen Mann Jens Büchner (✝49) zuliebe über sich ergehen lässt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Immerhin war auch er vor einigen Jahren Kandidat gewesen. Dass Danni keine Gelegenheit auslässt, um ihre Geschichte zu erzählen, geht den Campern mittlerweile extrem auf den Keks – allen voran Markus Reinecke (50).

Daniela, Sonja (55) und Markus wurden gemeinsam ins Dschungel-Telefon zitiert – und nicht nur draußen war Weltuntergangsstimmung angesagt. Sonja und Markus nutzten die Gunst der Stunde, um der Auswanderin mal ein paar Takte zu sagen. "Du hast deine Geschichte ganz schön ausgezehrt", hielt die Schauspielerin beispielsweise fest und betonte, dass Danni durch ihre Reality-TV-Vergangenheit wisse, wie man die richtigen Fäden ziehe. "Ich gebe Sonja recht, da ist meiner Meinung nach ein Plan hinter", ergänzte auch Markus. Und Danni? Die stritt plötzlich alles ab!

"Ich bin nicht auf den Spuren meines Mannes, ich habe gesagt, ich habe ein Versprechen abgegeben", erwiderte der Goodbye Deutschland-Star und versicherte, das Ganze doch nur einmal erzählt zu haben. "Die Geschichte ist ausgelutscht, daher ist auch gut", hielt der Trödel-Profi abschließend noch einmal entschlossen fest. Wurde Sonja das Genörgel zum Verhängnis? Sie musste die Show am Montag verlassen.

TVNOW / Stefan Menne Sonja Kirchberger, Markus Reinecke und Danni Büchner

TVNOW Dschungelcamp-Kandidaten Sonja Kirchberger und Markus Reinecke

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner an Tag 11 im Dschungelcamp

