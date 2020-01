Endlich meldet sich die frischgebackene Mama selbst zu Wort! Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass Bar Refaeli (34) wieder Mutter geworden ist. Zusammen mit ihrem Ehemann Adi Ezra (44) hat das ehemalige Victoria's Secret-Model bereits zwei Töchter – nun durfte sich die Familie über männliche Verstärkung freuen. Während bislang Funkstille auf Bars Social-Media-Kanälen herrschte, meldet sie sich nun mit einem ehrlichen Post zurück.

Ordentlich rausgeputzt und wieder richtig erschlankt? Pustekuchen! Immerhin hat die israelische Beauty erst vor Kurzem ein Baby zur Welt gebracht – und das soll auch jeder sehen. "So sieht echter Glam aus. Das dritte Baby in dreieinhalb Jahren", schreibt sie zu einem Instagram-Foto, das die 34-Jährige lächelnd in einem OP-Hemd in ihrem Krankenhauszimmer zeigt. Dass sie nach einer Geburt nicht aussieht wie aus dem Ei gepellt, ist ihr allerdings offenbar schnuppe – das lässt zumindest der Hashtag #Familieistalles vermuten.

In ihrer Story teilt sie kurz darauf ein Bild ihres Frühstückstisches und kommentiert dazu "Home". Damit ist wohl klar, dass Mutter und Sohn mittlerweile wieder zu Hause sind, wo die zwei Töchter Liv (3) und Elle (2) ihren Bruder mit Sicherheit ganz gespannt willkommen heißen. Wie der kleine Bruder der Mädels heißt, ist übrigens bis jetzt noch nicht bekannt.

Getty Images Bar Refaeli im August 2019

Anzeige

Instagram / barrefaeli Geschäftsmann Adi Ezra mit Bar Refaeli, 2018

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Bar Refaeli in Hamburg im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de