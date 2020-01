Ihre bisher eher kleine Familie mausert sich zur Großfamilie! Im Sommer vergangenen Jahres gab Bar Refaeli (34) die erfreuliche Neuigkeit bekannt: Sie war wieder schwanger. Zusammen mit ihrem Ehemann Adi Ezra (44) hatte das ehemalige Victoria's Secret-Model zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Töchter. Nun begrüßt das Paar endlich den dritten Nachwuchs auf der Welt: Bar ist dieses Mal Mutter eines kleinen Sohnes geworden!

Dies berichtet jetzt The Jerusalem Post. Demnach hat Adi nun männliche Verstärkung in den eigenen vier Wänden bekommen. In einem kurzen Statement bedankt sich die 34-Jährige nach der Geburt bei dem Krankenhauspersonal: "Ein großes Dankeschön an Dr. Ronit Coral, der mich bei jeder Geburt begleitet hat, an die liebenswerte Hebamme und alle Mitarbeiter der Geburtsklinik von Lis, in der ich heute zum dritten Mal mein Kind auf die Welt gebracht habe."

Bisher haben weder Bar noch ihr Gatte weitere Details über ihren Neugeborenen verkündet. Die gespannten Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie das erste Bild von dem Nachwuchs der Beauty zu Gesicht bekommen.

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli mit ihrem Ehemann

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli

Instagram / barrefaeli Bar Refaeli, israelisches Model

