Jenna Dewan (39) steht ihrem guten Freund bei! James Van der Beek (42) ging zusammen mit seiner Frau Kimberly vor wenigen Monaten durch die Hölle: Sie verloren ihr ungeborenes sechstes Baby. Bereits im November 2019 sprach Jenna den beiden im Netz ihr Beileid aus. Am Sonntag machte sie sich auch höchstpersönlich auf den Weg zu ihnen, um sie in dieser schweren Zeit zu unterstützen!

Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren eng befreundet mit den fünffachen Eltern. Vor wenigen Tagen wurde die 39-Jährige zum ersten Mal seit der Bekanntgabe der Fehlgeburt in Los Angeles an der Tür des Dawson's Creek-Darstellers gesichtet. James begrüßte seine hochschwangere Freundin mit einem Lächeln und einer herzlichen Umarmung. Einige Stunden später verließ sie die Wohnung mit Kimberly im Schlepptau. Die Mütter trugen mehrere Taschen zum Auto. Sie schienen vollgepackt zu sein mit Babysachen für Jennas Neuankömmling.

Nach dem Treffen mit ihren Freunden fuhr Jenna zurück nach Hause, wo sie später am Tag mit ihrer Tochter Everly Tatum Zeit verbrachte. Während die "Step Up"-Darstellerin einen Kinderkoffer vor sich herschob, spazierte die Sechsjährige mit einem riesigen Kuscheltier neben ihrer Mama. In ihrem lockeren Blumen-Maxikleid zeichnete sich ein großer Babybauch der Ex von Channing Tatum (39) ab.

