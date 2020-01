Carrie Underwood (36) feiert den Geburtstag ihres Sohnes! Die Sängerin und ihr Ehemann Mike Fisher (39) sind vor einem Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach ihrem Erstgeborenen Isaiah krönten sie ihr privates Glück im Januar mit Wonneproppen Jacob. Schnappschüsse von ihren Kindern teilt die Blondine eher selten im Netz. Doch zu Jacobs erstem Geburtstag ließ sie sich dann doch zu einem knuffigen Glückwunsch-Post hinreißen!

Carrie veröffentlicht auf Instagram Bilder von ihrem kleinen Racker, der seinen Mund und seine Hände genüsslich und mit vollem Einsatz in seinem Geburtstagskuchen vergräbt. "Wie kannst du schon ein Jahr alt sein? Du bist freundlich, verrückt, klug und so schnell und in alles verliebt. Und scheinbar liebst du auch Kuchen", sind die liebevollen Worte der stolzen Mama. Sie könne es kaum erwarten, ihm beim Wachsen zuzusehen. "Ich habe das Gefühl, dass du uns in den nächsten Jahren auf Trab halten wirst. Du bist wirklich unser Wunder, Baby", schwärmt die Musikerin weiter.

Heute ist Carrie total im Mutterglück und genießt ihr Familienleben – doch bis dahin war es kein leichter Weg: Wie die 36-Jährige bereits 2018 verraten hatte, hatte sie zwischen den Geburten ihrer Kinder innerhalb von zwei Jahren drei Fehlgeburten erlitten.

Instagram / carrieunderwood Carrie Underwoods Sohn Jacob an seinem ersten Geburtstag

Getty Images Mike Fisher und Carrie Underwood 2019

Instagram / carrieunderwood Isaiah, Mike und Jacob Fisher

