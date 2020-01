Willi Herren (44) outet sich überraschend als Fan von Elena Miras (27)! Im Sommerhaus der Stars 2019 war das Verhältnis zwischen den beiden Reality-TV-Gesichtern nicht das beste. Immer wieder gerieten sie aneinander und beschimpften sich. Elena behauptete gegenüber Promiflash sogar, dass der Ballermann-Sänger während der Dreharbeiten immer aggressiver geworden sei. Nachtragend scheint Willi jedoch nicht zu sein. Er drückt dem Trash-TV-Sternchen im Kampf um die Dschungelcamp-Krone fleißig die Daumen!

Promiflash fragte den Drittplatzierten der Urwald-Show von 2004 nach seinem diesjährigen Lieblingscamper. Lange überlegt hat Willi nicht: "Für mich ist ganz klar – auch wenn mir das in gewisser Hinsicht schwer fällt zu sagen – Elena Miras die große Favoritin." Obwohl er im Sommerhaus nicht immer der gleichen Meinung wie sie gewesen sei, gestehe er sich ein, dass die Ex-Love Island-Teilnehmerin eine prima Show in Down Under abliefere. "Sie ist tough, sie kriegt die Balance hin zwischen ihrer doch manchmal recht vorlauten Klappe und dem richtigen Teamgefühl", meinte der 44-Jährige.

Und noch etwas mag Willi an Elena: ihren Mut – in jeglicher Hinsicht: "Sie traut sich alles. Und sie traut sich auch nach wie vor, den Leuten ihre Meinung ins Gesicht zu sagen." Genau diese Ehrlichkeit sei der Schlüssel, den andere Menschen an ihr schätzen. Deshalb möchte er die Influencerin auch ganz oben auf dem Siegertreppen sehen: "Ehrlich gesagt, muss ich ihr den Sieg auch gönnen, weil sie diejenige ist, die für Furore und Aufmerksamkeit sorgt und die Leute unterhält."

