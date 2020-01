Bald dürfen die Zuschauer bei The Masked Singer wieder leidenschaftlich mitraten! Im vergangenen Jahr landete ProSieben mit der lustigen Gesangsshow einen echten Erfolg: Zahlreiche Fans saßen gebannt vor den Bildschirmen und versuchten herauszufinden, welche Promis sich unter den verrückten Kostümen versteckten. Und schon bald geht der Ratespaß wieder los: Der Sender kündigte nun eine zweite Staffel an – und offenbar mit einem neuen Sendeplatz!

Bislang lief die beliebte Sendung einmal wöchentlich donnerstags – nun gab ProSieben bekannt, dass sie ab dem 10. März dienstags ausgestrahlt wird! Der Sender-Chef Daniel Rossmann erklärte: "Wir sind stolz darauf, dass sich so viele Zuschauer in die Show verliebt haben. Das ganze Team im Sender und bei EndemolShine arbeitet mit viel Leidenschaft an der zweiten Staffel von 'The Masked Singer'. Die Fans dürfen sich auf große Überraschungen unter den Masken gefasst machen. Ich kann den Start kaum erwarten."

Ob in diesem Jahr auch Christian UImen dabei sein wird? Immerhin hatte sich Collien Ulmen-Fernandes (38), eine Jurorin der ersten Staffel, gewünscht, beim nächsten Mal auch ihren Mann in der Show maskiert zu sehen: "Dadurch, dass die Sendung live ist und man ja auch am Vortag anreist, kann er ja einfach behaupten, er wäre zu Hause."

