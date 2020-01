Für Diana June endete das Wochenende mit süßen Baby-News: Am Sonntag wurde die YouTuberin Mama! Auf Social Media teilte die Beauty nun ein Foto, auf dem das kleine Händchen ihres gerade geborenen Sohnes zu sehen ist, und verkündete so ihren zahlreichen Followern die schöne Nachricht. Jetzt meldet sich die frischgebackene Mutter einen Tag nach der Entbindung aus dem Wochenbett und erzählt von der Zeit nach der Geburt!

In ihrer Instagram-Story gibt Diana ihren Fans ein Update: "Ich kann es manchmal nicht fassen. Ich bin noch in einer Schockstarre", erklärt die Brünette in dem Clip. Die Nacht nach der Entbindung sei für sie sehr aufregend und anstrengend gewesen, die Situation insgesamt "faszinierend". Diana scheint ihr Mama-Glück kaum fassen zu können und schwärmt von ihrem neugeborenen Söhnchen: "Ich guck ihn an und denk mir: 'Du warst also in meinem Bauch drin'."

Das Geschlecht ihres Kindes verriet sie bereits mit den lapidaren Zeilen "Er ist da" unter ihrem Insta-Posting. Den Namen ihres Sprösslings behielt sie bisher allerdings noch für sich. Was meint ihr? Wird Diana den Namen des Kleinen bald preisgeben?

Instagram / di.anajune Diana Junes Baby

Instagram / di.anajune Diana June

Instagram / di.anajune Diana June, YouTuberin

