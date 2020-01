"Happy First Birthday!" Mit diesen Worten eröffnet Jolina Mennen (27) ihren neuesten Post, in dem sie ihren ersten "neuen" Geburtstag feiert. Denn Jolina hat heute nicht wirklich Geburtstag. Sie feiert jedoch ihre geschlechtsangleichende Operation, die heute genau ein Jahr her ist. Seitdem habe sich viel verändert. "Aber die wichtigste Veränderung ist, dass ich mich endlich in meinem Körper angekommen fühle!", schreibt die YouTuberin.

Jolina, die eigentlich als Julian auf die Welt gekommen ist, gilt mittlerweile als eine der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Bekannt wurde sie vor allem durch Make-up-Videos und den offenen Umgang mit ihrer Transgender-Identität. Innerhalb von zwei Jahren hatte sich die 27-Jährige insgesamt drei geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen. Im Februar 2017 ließ sie eine Gesichtsfeminisierung an sich vornehmen, Anfang 2018 folgte die Brustvergrößerung und ein Jahr später die Geschlechtsangleichung der Genitalien. Dieser letzten Operation widmete die gebürtige Bremerin nun ihren Beitrag auf Instagram: "Heute vor genau einem Jahr hatte ich die härteste und lebensverändernde Operation meines Lebens."

2013 hatte die Transgender-Beauty, damals noch als schwuler Mann, den 14 Jahre älteren YouTuber Florian Mennen geheiratet. Um auch als Frau noch einmal vor den Traualtar zu treten, überraschte ihr Mann sie sechs Jahre nach der ersten Hochzeit und machte ihr erneut einen Heiratsantrag. Im September 2019 gaben sich die Mennens dann als Mann und Frau ein zweites Mal das Ja-Wort.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen in Los Angeles im Januar 2020

Instagram / jolinamennen Collage: Jolina Mennen vor ihren Operationen (links) und nach ihren Operationen (rechts)

Instagram / jolinamennen Jolina und Florian Mennen

