Janni (29) und Peer Kusmagk (44) haben die Bilderbuchfamilie, von der ganz viele träumen! Bei Adam sucht Eva lernten sich die Surferin und der einstige Dschungelcamp-König kennen und lieben. Sie haben daraufhin geheiratet und ein Kind zusammen bekommen: Sohnemann Emil-Ocean (2). Vergangenen Sommer stieß auch noch seine kleine Schwester Yoko zum Kusmagk-Klan hinzu. Und obwohl das Nesthäkchen viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, verzückt Emil nach wie vor mit seinen blonden Engelslöckchen!

Auf Instagram lud Janni nun zwei neue Fotos hoch, auf denen sie völlig ausgelassen und freudestrahlend mit ihrem kleinen Goldschatz auf den Schultern die Straße entlang läuft. Auf den Aufnahmen stiehlt Emil seiner schönen Mama ganz klar die Show: Mit einem frechen Grinsen überblickt er das Geschehen an der frischen Luft und sieht dabei einfach zuckersüß aus! "Lasst uns nicht vergessen, in die Sterne zu schauen, zu lachen mit unseren Kindern, positiv zu sein und voller Zuversicht. Ihnen das Gefühl geben, dass die Welt gut ist, in der sie leben", lauteten dazu die Zeilen der 29-Jährigen.

Der Blondschopf hat gerade offenbar einen ausgeprägten Entdeckungsdrang. Putzmunter rennt er herum und will seine Neugier stillen. "Erst wollte er gar nicht raus, dann gar nicht mehr nach Hause", schrieb Janni neulich zu einem Schnappschuss, der bei demselben Ausflug entstanden war.

Instagram / cindyu.kayfotografie Janni Kusmagk mit ihrem Söhnchen Emil-Ocean, Januar 2020

cindyu.kayfotografie Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko (links) und Emil-Ocean (rechts)

