Der Kampf um die Dschungelkrone spitzt sich immer weiter zu! Seit über einer Woche kämpfen noch sieben verbliebene Stars Down Under bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! um den Sieg. Während Elena Miras (27) in den vergangenen Wochen den Favoriten-Thron dominierte, sieht es in der aktuellen Promiflash-Umfrage nicht mehr ganz so eindeutig aus: Ein VIP könnte Elena den Sieg im Urwald noch streitig machen!

Mit 2.023 von 5.225 Stimmen (38,7 Prozent) in einer Promiflash-Umfrage sehen die Fans die einstige Love Island-Beauty zwar immer noch auf der Nummer eins, Prince Damien (29) ist ihr da allerdings dicht auf den Fersen: 1.371 User (26,2 Prozent) sehen den Ex-DSDS-Star als Favoriten. Platz drei belegt mit 609 Votes (11,7 Prozent) aktuell Claudia Norberg (49).

Eng könnte es allerdings für Raúl Richter (32) und Markus Reinecke (51) werden. Mit gerade einmal 287 Stimmen (5,5 Prozent) bzw. 193 Votes (3,7 Prozent) liegen der ehemalige GZSZ-Star und der Trödelhändler auf dem vorletzten, beziehungsweise letzten Platz der Favoriten-Umfrage. Raúl musste bereits in den vergangenen Sendungen zittern. Erst gestern schlitterte er nur knapp am Dschungel-Exit vorbei.

