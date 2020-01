Annemarie Eilfeld (29) bekommt derzeit unfreiwillig ein ebenso wüstes wie tierisches Spektakel geboten - und das unmittelbar vor ihrer Haustür! Zwar arbeitet die Musikerin, die durch die Casting-Show DSDS Bekanntheit erlangt hat, regelmäßig in Berlin – ihr fester Wohnsitz befindet sich aber fernab der Hauptstadt: Annemarie lebt in der Sächsischen Kleinstadt Dessau. Dort grenzt das Haus der Blondine direkt an einen Wald. Was nach erholsamer Ruhe und Natur klingt, hat einen tierischen Haken: Annemarie bekommt aktuell ständig ungebetenen Wildschwein-Besuch!

Im Interview mit Bild berichtete sie, dass die borstigen Paarhufer im Morgengrauen in ihren Garten einfallen und auf der Suche nach Nahrung geräuschvoll den Boden umgraben würden – und das direkt unter ihrem Schlafzimmerfenster. "Es ist wirklich eine Plage! Die Schweine haben schon alle Blumenzwiebeln ausgegraben und gefressen, sie hinterlassen die totale Verwüstung", schildert Annemarie die wilde Schweinerei. "Dazu grunzen die Schweine so laut, dass ich nicht schlafen kann. Das ist Furcht einflößend!"

Etwas gegen die Wildscheine unternehmen darf sie nicht. Egal, wie saumäßig die Horde sich benimmt – es sind Wildtiere. "Ich kann nur hoffen, dass sich die Schweine bald verziehen", erklärte Annemarie weiter. "Aber so lange sie etwas zu essen finden, werden sie wohl wiederkommen." Könnt ihr verstehen, dass die Wildschweine ihr ein bisschen Angst machen? Stimmt ab!

