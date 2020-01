Temptation Island-Fans aufgepasst! Im vergangenen Jahr flimmerte das TV-Experiment erstmals in Deutschland über die Bildschirme. Das Konzept der Sendung war ganz einfach: Mehrere Paare sollten versuchen, inmitten einer paradiesischen Kulisse den Verführungsversuchen von attraktiven Single-Girls und -Boys zu widerstehen. Das Fiese daran: Die Paare sind derweil getrennt und auf zwei unterschiedliche Schauplätze verteilt. Die Zuschauer fühlten sich bestens unterhalten von der Show – und deshalb lässt die zweite Staffel der RTL-Show nun nicht mehr auf sich warten!

Wie es in einer Pressemitteilung von RTL heißt, geht es schon am 18. Februar wieder los! In zehn Folgen, die jeden Dienstag auf TVNow ausgestrahlt werden, versuchen vier neue Paare, nicht auf die süßen Versuchungen im Paradies einzugehen. Ab dem 3. März sind die Episoden zudem im Free-TV auf RTL jeweils ab 23:00 Uhr zu sehen. Wie auch im Vorjahr wird Angela Finger-Erben (39) durch die Sendung führen.

Doch es bleibt nicht alles beim Alten. Der Kölner Sender hat auch ein paar Neuerungen angekündigt. So haben beispielsweise alle Teilnehmer – egal ob Singles oder Vergebene – in der neuen Staffel die Chance, einen Blick auf das Geschehen in der anderen Villa zu erhaschen. Ebenfalls neu: Wenn die Kandidaten sich im Verlauf der Staffel bereits näher kennengelernt haben, erwartet sie eine noch größere Versuchung: Das "Temptation Date" mit anschließender Übernachtung – und zwar nur in trauter Zweisamkeit in einem romantischen Hotel.

ActionPress Salvatore Vassallo, Ex-"Temptation Island"-Teilnehmer

ActionPress Angela Finger-Erben beim Rosenball im Hotel InterContinental in Berlin

Instagram / zianiarubi Fabian Nickel und Ziania Rubi, Ex-"Tempation Island"-Teilnehmer

