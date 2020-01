Es ist wieder so weit: Im Dschungelcamp sitzen die Stars ums Lagerfeuer versammelt und heulen, wie die Schlosshunde. Der Grund: Die Post von ihren Lieben ist im australischen Busch eingetroffen. Die sechs verbliebenen Promis des Camps 2020 lesen sich auch dieses Mal wieder gegenseitig die Briefe vor – und erneut brechen alle Dämme: Vor allem Elena Miras (27), Danni Büchner (41) und Raúl Richter (32) können bei den emotionalen Zeilen ihre Tränen nicht zurückhalten!

Danni bekommt von Raúl den Brief ihrer fünf Kinder vorgelesen: "Du hast ein Löwenherz, das kann dir keiner nehmen. Du bist die beste Mutter, die man sich wünschen kann", spenden sie ihrer Mama darin Mut. Klar, dass der Goodbye Deutschland-Star dabei anfängt zu weinen: "Der Brief bedeutet mir alles, das ist totaler Balsam für meine Seele. Das berührt so sehr mein Herz!" Die Post erinnert sie außerdem daran, wie sie damals den Brief an ihren verstorbenen Mann Jens Büchner (✝49) geschrieben hat, als er Dschungelcamp-Kandidat war.

Aber auch Elena kann sich über ein besonderes Schriftstück von ihrem Partner Mike Heiter freuen. In seinem Brief an die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin steht nämlich, dass ihre gemeinsame Tochter Aylen mittlerweile selbstständig laufen kann! Über diese Neuigkeit freute sich die 27-Jährige natürlich tränenreich: "Es ist schön zu hören, dass es meiner Tochter gut geht und dass Mike so stolz auf mich ist!", freut sie sich im Einzelinterview. Raúl bekommt schließlich Zeilen von seiner Liebsten Vanessa Schmitt, die ihn noch lange nach der Vorlese-Runde beschäftigen und zu Tränen rühren.

TVNOW Elena Miras, Danni Büchner und Markus Reinecke

TVNOW Elena Miras im Dschungelcamp

TVNOW Dschungel-Stars Lagerfeuer

