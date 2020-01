Mike Leon Grosch (43) machte vor ein paar Jahren eine harte Zeit durch! 2006 war er als DSDS-Kandidat bekannt geworden und hatte es in der Castingshow sogar auf Platz zwei geschafft. Der anfängliche Ruhm ließ für den gebürtigen Wuppertaler jedoch irgendwann nach und er fiel in ein tiefes Loch. Laut eigener Aussage pflegte er einen sehr ungesunden Lebensstil. Jetzt blickt Mike auf diese Talsohle seines Lebens zurück!

In einem Gespräch mit Promiflash erzählt der 43-Jährige: "Damals hatte ich gar keine Motivation. Da war ich richtig down. Ich habe mich selbst bemitleidet und keine Verantwortung für mein Leben übernommen." Er habe immer anderen die Schuld gegeben und sich ständig in der "Opferrolle" gefühlt. "Das war kein guter Zustand und das ging bis zu meinem Herzinfarkt so”, gesteht Mike.

Im April 2016 erlitt er sogar zwei Herzinfarkte, die ihn offenbar wachgerüttelt und zum Abspecken animiert haben. Im Mai 2017 schrieb Mike zu einem Vorher-Nachher-Bild auf Instagram: "Elf Kilogramm. Zwischen diesen beiden Bildern liegt ein Jahr. Links, zwei Wochen vor dem ersten Infarkt Anfang April. Rechts, heute Morgen. 83,6 Kilogramm."

Getty Images Tobias Regner und Mike Leon Grosch bei DSDS, 2006

Anzeige

Getty Images Mike Leon Grosch bei DSDS, 2006

Anzeige

Promiflash Mike Leon Grosch in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de