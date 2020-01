Einmal Royal sein – für Schauspielerin Emma Corrin ist das jetzt der neue Job. In der vierten Staffel der Netflix-Serie The Crown wird sie in die Rolle der Lady Diana (✝36) schlüpfen. Nachdem im April ihr Casting als Diana Spencer bestätigt wurde, dreht sie nun schon fleißig Szenen in ganz Europa. Jetzt sind Bilder vom Set aufgetaucht, die Emma erstmals als Lady Di zeigen.

Der Serienschöpfer Peter Morgan beschreibt die Newcomerin als ein brillantes Talent. Sie habe nicht nur die Unschuld und Schönheit der jungen Diana, sondern könne auch die Komplexität dieser außergewöhnlichen Frau darstellen. Die 24-Jährige kann dieses Vertrauen nun unter Beweis stellen. In den ersten Schnappschüssen vom Dreh sieht man sie in einem beigefarbenen Trenchcoat und blonder Perücke vor der St. Pauls Cathedral in London. Aufgrund des Drehortes und der Kleiderauswahl vermutet die Daily Mail, dass es sich bei den Szenen um den Probelauf der Hochzeit im Juli 1981 handeln könne. Dort heiratete Lady Diana Spencer den britischen Thronfolger Prinz Charles (71) und wurde dadurch Prinzessin Diana von Wales.

Es wird gemunkelt, dass die Handlung von Staffel vier von "The Crown" 1977 beginne und 1990 enden solle. Vorausgesetzt, es wird dasselbe Schema wie bei den vorherigen Staffeln beibehalten. Das Hauptthema in diesen Jahren wäre dann die Beziehung zwischen Charles und Diana sowie das tödliche Attentat auf Lord Mountbatten im Jahre 1979.

Getty Images Emma Corrin bei der Premiere von "Pennyworth" in LA im Juli 2019

Anzeige

ActionPress / Hussein, Anwar Prinzessin Diana 1981

Anzeige

Hulton Archive/Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de