Sind Evanthia Benetatou (27) und ihr Freund noch immer so glücklich wie am ersten Tag? Nachdem die Beauty in der Staffel des vergangenen Jahres vergeblich ihr Glück bei Bachelor Andrej Mangold (33) versucht hatte, hat sie in ihrem Partner Chris anscheinend den Richtigen gefunden. Inzwischen sind die Turteltauben schon seit ein paar Monaten zusammen. Wie läuft es denn so bei Eva und Chris?

Promiflash traf die 27-Jährige bei der Marcel Ostertag Fashion Show in Berlin. Im Interview kam sie aus dem Schwärmen über ihre Beziehung gar nicht mehr heraus: “Die rosarote Brille ist bei uns noch überhaupt nicht weg", betonte Eva. "Wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr zusammen und wir sind jeden Tag immer verliebter ineinander." Ihre Zweisamkeit würden sie nach wie vor in vollen Zügen genießen. "Es ist einfach jedes Mal wie ein frisches Date."

Dabei sei es kein Zuckerschlecken, eine Partnerschaft in der Öffentlichkeit zu führen. "Mal hat man ein Projekt, das Instagram-Leben ist auch nicht immer einfach, man hat halt viel zu tun", erklärte Eva. Deshalb wisse sie ihr Privatleben besonders zu schätzen.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Evanthia Benetatou und ihr Freund Chris

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris und Eva im Griechenland-Urlaub, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de