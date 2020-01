Für eine glückliche Ehe legt sich Justin Bieber (25) mächtig ins Zeug! Zwischen dem Sänger und dem Model Hailey (23) ging alles ganz schnell: Nachdem die beiden sich nach wenigen Monaten Dating bereits miteinander verlobten, sagten sie im Herbst 2018 schließlich "Ja" zueinander. Ende September 2019 folgte dann die große Hochzeitssause. Und die Ehe zwischen dein beiden soll offenbar auf ewig frisch gehalten werden: Dafür liest Justin nun in seiner Freizeit sogar Liebesratgeber!

Das verriet der Musiker mit einem neuen Posting in seiner Instagram-Story. Darin zeigte Justin seine liebsten Lektüren: Und dazu zählt nicht nur die Bibel, sondern auch ein Selbsthilfe-Buch mit dem Titel "His Needs, Her Needs – Building an affair-proof marriage" (z. Dt.: Seine Bedürfnisse, ihre Bedürfnisse – eine Affären-sichere Ehe aufbauen). Offensichtlich bildet der Sänger sich also weiter, um ein möglichst guter Ehemann für seine Liebste zu sein.

Wie die Buchbeschreibung verrät, soll das Werk Paaren dabei helfen, sich besser umeinander zu kümmern und aufeinander Acht zu geben. Demnach seien die zehn wichtigsten Bedürfnisse in einer Ehe: Bewunderung, Zuneigung, ein attraktiver Ehepartner, Gespräche, Unterstützung, familiäres Engagement, finanzielle Unterstützung, Ehrlichkeit und Offenheit, Freizeitaktivitäten und sexuelle Erfüllung. Der Autor Willard F. Harley Junior will seinen Lesern mit dem Buch einen Leitfaden an die Hand geben, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

MEGA Hailey und Justin Bieber nach ihrer Hochzeit

