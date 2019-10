Auf diese Bilder haben die Fans so lange gewartet! Ein Jahr nach ihrer klammheimlichen standesamtlichen Trauung schworen sich Justin Bieber (25) und seine ihm bereits angetraute Ehefrau Hailey (22) am Montag in South Carolina ein weiteres Mal die ewige Liebe. Abgesehen von ein paar Paparazzi-Bildern des Probeessens bleiben den Beliebers bisher weitere Einblicke in die Hochzeit des Jahres verwehrt. Kurz nach dem großen Event teilt Justin aber endlich die ersten Aufnahmen mit seiner Mrs. Bieber!

Licht, Kamera, Kuss! Diese Fotos auf Justins Instagram-Account sorgen bei seinen Followern für großen Jubel: Die schwarzweißen Beiträge lichten ihn und seine Gattin wenige Momente nach ihrer kirchlichen Zeremonie ab. Das Lippenbekenntnis, bei dem Hailey ihrem Mann an sich zieht, und die witzige Pose der Biebers betitelt der stolze Ehemann mit einer besonders gefeierten Bildunterschrift: "Meine Braut ist heiß", freut sich Justin.

Weitere Details über ihre Hochzeitssause sickerten schon vorher durch: So habe das Paar seine Gäste offenbar mit literweise Saft versorgt. Dabei sollen hochkarätige Promis Justin und Hailey beim Gelübdeaustausch zugesehen haben.

Actionpress/ Juliano-az-roll/X17online.com Hailey und Justin Bieber im September 2019

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber an ihrem Hochzeitstag

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber

