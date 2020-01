Will Danni Büchner (41) sich so zur Krone schummeln? Kurz vor dem großen Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" scheint die Kult-Auswanderin zu einer außergewöhnlichen Methode zu greifen, um neue Anrufer für sich zu gewinnen. Im Netz animiert sie ihre Fans dazu, das Bild mit ihrer Endziffer der Dschungel-Hotline zu teilen und ihr zu folgen – aber nicht einfach so, sondern mit einem Köder: Unter allen Teilnehmern soll eine Mallorca-Reise verlost werden.

"Zu gewinnen gibt es: Eine dreitägige Reise nach Mallorca für zwei Personen inklusive Flug, Transfer, zwei Übernachtungen in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Frühstück und einem Meet-and-Greet mit Danni", lautet das attraktive Angebot unter ihrem Instagram-Post. Mit der Verlosung wolle sie ihrer treuen Community etwas zurückgeben. Dahinter steckt aber offenbar mehr – und zwar nicht nur die Verbreitung ihrer Dschungel-Telefonnummer, sondern auch eine Kooperation mit einem Reisebüro. Dies soll man schließlich abonnieren und verlinken, wenn man den Kurztrip gewinnen will.

Ob das Gewinnspiel von Danni oder ihrer Managerin initiiert ist, die derzeit ihren Account verwaltet, ist unklar. Bei ihren Fans ist die Aktion offenbar nach hinten losgegangen. Unter dem Bild tummeln sich misstrauische Kommentare wie: "Ist das erlaubt? Bin gespannt, was RTL dazu sagt."

