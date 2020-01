Was ist der Grund für Danni Büchners (41) Selbstnominierung? Von Tag eins an wurde die Goodbye Deutschland-Bekanntheit von den Zuschauern im Dschungelcamp in die Prüfungen gewählt. Sie wollte deshalb sogar schon aufgeben. Nach fünf Tagen Ruhe nominierte sie sich jetzt allerdings in der Mittwoch-Folge überraschend selbst! Damit war sie zwar die Einzige, so dass sie nicht zur Challenge antreten musste, doch wie kam es bei ihr überhaupt zu dem Sinneswandel? Promiflash sprach mit dem Sechstplatzierten des Vorjahres, Chris Töpperwien (45)!

"Ich fand es ganz witzig, dass sich Danni gestern selbst nominiert hat für die Prüfung", meint der Gastronom. Für ihn steckt dahinter allerdings ganz klar Taktik: "Sie hat mit Sicherheit auch festgestellt, dass es sich nicht mehr nur um sie dreht. Durch eine Selbstnominierung versucht sie, noch mal in die Prüfung zu kommen und dort abliefern zu können und damit wieder mehr auf sich aufmerksam zu machen." Der 45-Jährige ist sich sicher, dass Danni die Dschungelkrone holen will – auch wenn sie immer behaupte, dass ihr ihre Platzierung egal sei.

Tatsächlich ist es im Camp nach den täglichen Prüfungen ruhig um die Witwe von Jens Büchner (✝49) geworden. Stattdessen sorgt vor allem Elena Miras (27) immer wieder für Aufsehen. Allein eine vertauschte Trinkflasche reichte aus, um die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Siegerin zum Ausrasten zu bringen. Aber was sagt ihr zu Chris' Einschätzung? Stimmt ihr ihm zu?

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner im Dschungeltelefon, Dschungelcamp 2020

Actionpress, Bieber, Tamara Chris Töpperwien im Madame Tussauds in Berlin

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner an Tag 11 im Dschungelcamp

