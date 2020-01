Mit dem Schiff zum Einkaufen? Normalerweise werden bei dem Format Shopping Queen modebegeisterte Kandidatinnen mit dem Wagen zu ihren Lieblingsgeschäften kutschiert. Dort steht ihnen ein Betrag von 500 Euro zur Verfügung, um in vier Stunden einen Look zu einem bestimmten Motto zu kreieren. Doch nun wird das ganze Spektakel auf ein Kreuzfahrtschiff verlegt: Statt in die jeweilige Heimatstadt dürfen vier Ladys nun zum Shoppen in internationale Metropolen schippern – und erhalten dabei auch noch prominente Unterstützung!

Für die Kandidatinnen Manuela, Vivian, Martyna und Simone geht dieser Traum in Erfüllung. Nach Informationen des Senders Vox dürfen die Frauen in Palma de Mallorca, Rom, Marseille und Barcelona shoppen gehen. Bei der mediterranen Einkaufstour werden ihnen jeweils prominente Modeexperten zur Seite stehen. Verona Pooth (51), Massimo Sinató (39), Evelyn Burdecki (31) und Mirja du Mont (44) sollen den Mädels dabei helfen, den perfekten Style zum Motto "Hola, Ciao, Bonsoir! Sei mit deinem mediterranen Outfit der Star!" zu finden.

Welches Team Guido (54) mit seinem Look am meisten beeindrucken wird, bleibt abzuwarten. Vorab dürfen sich die Teilnehmerinnen der Spezialausgabe schon mal über ein doppeltes Budget von 1.000 Euro freuen. Schon am Sonntag läuft die erste Folge "Shopping Queen auf hoher See" um 20:15 Uhr auf Vox.

TVNOW / Max Kohr "Shopping Queen"-Kandidatin Manuela und Verona Pooth

TVNOW / Max Kohr Die Kandidaten von "Shopping Queen auf hoher See"

TVNOW / Andreas Fries Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Gesicht

