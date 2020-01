Amy Schumer (38) lebt in einer ungewöhnlichen WG! Bei dem Comedy-Star könnte es privat nicht besser laufen: 2018 machte die Blondine ihre Liebe zu Chris Fischer ganz offiziell und gab dem Koch in Malibu das Jawort. Ein Jahr später wurde ihr Glück dann vollkommen, als das Paar einen Sohn bekam! Doch eines passt nicht so ganz in das perfekte Bild: Die kleine Familie teilt sich ihr Zuhause mit Amys Ex Kyle Dunnigan!

Der Drehbuchautor war jetzt zu Gast in der Howard Stern Show, wo er zugab: "Ich wohne gerade mit [Amy] und ihrem Mann zusammen." Und offenbar zog Kyle bei Amy ein, um mit ihr an ihrer neuen Show zu arbeiten – blieb dann aber gleich da: "Ich bin dort seit eineinhalb Monaten. [...] Sie ist superentspannt." Der Schauspieler habe in dem Haus ein eigenes Schlaf- und Wohnzimmer und spiele mit Chris öfter mal eine Partie Schach.

Ursprünglich habe Kyle nur drei Wochen bleiben wollen, fühlte sich dann aber offenbar äußerst wohl: "Ihre Wohnung ist wunderschön. Wenn du die sehen würdest, würdest du auch dableiben. Als ich das erste Mal dort war, war ich noch sehr höflich: 'Oh, das ist doch nicht nötig!'" Nach nur zwei Tagen war es aber vorbei mit Kyles Höflichkeit und er wurde laut eigener Auskunft ganz schön dreist. Wie lange sich Amy und Chris das wohl gefallen lassen?

Getty Images Kyle Dunnigan in Park City im Januar 2017

Getty Images Amy Schumer und Chris Fischer im Juni 2018 in New York

Getty Images Amy Schumer im April 2018 in New York

