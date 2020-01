Sie wagen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung! Nach der Trennung von Ehefrau Leah (37) fand Brandon Jenner (38) in Cayley Stoker seine neue Liebe. Im August 2019 verkündete dann das Paar, dass es Zwillinge erwartet. Nun will der Sohn von Caitlyn Jenner (70) wohl nicht länger warten, bis sie auch auf dem Papier eine komplette Familie sind: Brandon stellte seiner Freundin die Frage aller Fragen!

Die Verlobungs-News teilte der 38-Jährige mit seiner Instagram-Community. Mit einem romantischen Clip macht der Reality-Star die Neuigkeit offiziell. Total verliebt tanzt das Paar darin zu verträumter Musik und gibt sich den einen oder anderen Kuss. Genaue Details zu seinem Antrag behielt Brandon allerdings noch für sich – seine Cayley hat aber auch jeden Fall Ja gesagt.

Aktuell sind die Turteltauben in freudiger Erwartung. Erst vor Kurzem platzte der werdende Papa vor Stolz und ließ seinen Emotionen in einem Insta-Beitrag freien Lauf. "Ich fühle mich als glücklichsten Mann auf der Welt", kommentierte er einige Baby-Shower-Fotos.

Getty Images Brandon Jenner im Mai 2019 in Louisville, Kentucky

Anzeige

Instagram / brandonjenner Brandon Jenner mit seiner Verlobten Cayley

Anzeige

Getty Images Brandon Jenner und Cayley Stoker im Mai 2019 auf einer Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de