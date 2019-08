Brandon Jenner (37) wird wieder Papa! Erst im vergangenen Jahr sorgte der Sohn von Caitlyn Jenner (69) für emotionale Schlagzeilen: Nach 14 Jahren Beziehung verkündete er die Trennung von seiner Ehefrau Leah (36). Erst vor Kurzem gab es dann Gerüchte, der Musiker sei neu verliebt. Doch Brandon ist nicht nur tatsächlich wieder überglücklich vergeben – seine neue Freundin Cayley Stoker erwartet sogar schon Zwillinge!

Gegenüber People bestätigte der 37-Jährige nun die süßen Baby-News: "Wir sind in der zwölften Woche, als fast am Ende des ersten Trimesters. Wir sind so verliebt und freuen uns so sehr darüber!" Nachdem die beiden von der Schwangerschaft erfahren hatten, habe Brandon auch seine kleine Tochter Eva James über den Nachwuchs informiert – und zwar gemeinsam mit seiner Ex Leah: "Wir, also Leah, Cayley und ich, haben uns mit ihr hingesetzt und ihr erklärt, was passiert. Sie hat sich sehr gefreut. Sie freut sich so, eine große Schwester zu werden!", schilderte der Hottie.

Brandons Verflossene scheint die baldige Dreifach-Vaterschaft ihres Ex also auch gut wegzustecken. Wie der Bruder von Kendall Jenner (23) zudem weiter verriet, ist das Verhältnis zu Leah trotz ihrer Trennung sehr gut: "Es hat etwas Zeit gebraucht. Aber jetzt, da wir beide darüber hinweg sind, gründe ich mit Cayley eine Familie. Ich könnte nicht glücklicher sein!"

Getty Images Brandon Jenner und Leah Jenner im April 2014 in L.A.

Getty Images Cayley Stoker (2.v.r.) und Brandon Jenner (r.) mit Vincent Emmett und Linda Thompson in Louisville

Getty Images Brandon Jenner und Cayley Stoker im Mai 2019 in Louisville

