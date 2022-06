Brandon Jenner (40) hat offenbar Gefallen an dem neuen Foto von seiner Schwester Kylie (24) gefunden! Brandon ist der ältere Halbbruder der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin. Er ist der Sohn von Caitlyn Jenner (72) und Linda Thompson (72). Am Montag postete Kylie ein besonders pikantes Foto von sich: Auf dem Pic trug sie ein Bikini-Oberteil mit aufgedruckten nackten Busen. Dazu äußerte sich auch Brandon – und bei ihm kam das Pic offenbar richtig gut an!

Auf Instagram kommentierte Brandon Kylies sexy Foto mit einem Lach-Smiley und einem Hände-hoch-Emoji. Das "Oben-ohne"-Foto scheint dem Musiker wohl gut zu gefallen – doch die Follower der Unternehmerin fanden Brandons Reaktion doch etwas seltsam. "Das ist doch deine kleine Schwester" und "Ich denke, du hättest deinen Kommentar für dich behalten können. Das ist seltsam" lauten nur einige der Kommentare von Usern, die den Beitrag des 41-Jährigen unpassend fanden.

Doch mit seiner Meinung schloss sich Brandon zahlreichen Followern an, die total hin und weg von Kylies Bikini-Foto waren. Inzwischen gefällt der Post über neun Millionen Fans. Andere wiederum nutzten auch wieder diesen Beitrag, um Kylie erneut darum zu bitten, endlich den Namen ihres Babys zu verraten. "Wir wollen nur den Namen deines Sohnes wissen", flehte sie ein Follower an, endlich das Geheimnis zu lüften.

Getty Images Brandon Jenner im Oktober 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

