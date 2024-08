Ein Mädchen: Brandon Jenner und Cayley begrüßen drittes Baby

Es gibt süße Baby-News von dem Sänger Brandon Jenner (42) und seiner Partnerin Cayley Stoker! Wie das Paar auf den sozialen Medien verkündet, dürfen sie sich über ihren dritten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Die stolzen Eltern teilen am Dienstag auf Instagram die frohe Kunde mit aller Welt. Neben einem ersten niedlichen Foto ihres Neugeborenen dürfen sich die Fans über Details in der Bildunterschrift freuen: "Blitzschnell zu Hause geboren, einfach die erstaunlichste Erfahrung für Mama und ihr kleines Mädchen. Eine wunderschöne, sanfte Geburt." Neben dem Geschlecht verraten sie direkt auch den Namen der Kleinen: Sie heißt Joan Almond Jenner.

Der gewählte Name ist kein Zufall, da sie damit an Cayleys Großmutter Joanie erinnern. Im weiteren Text unter dem neuen Post kommt das glückliche Paar aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. So betonen die beiden: "Wir könnten nicht verliebter sein. Die Kinder sind absolut begeistert, eine kleine Schwester zu haben. Willkommen in unserer Welt, liebes Baby." Im Laufe der Schwangerschaft ließ die dankbare Mama ihre Fans auf Social Media an den spannenden Entwicklungen teilhaben und teilte sogar bereits zu Beginn einige Bilder von ihrem kleinen Babybauch im Netz.

Im März 2019 kam das berühmte Pärchen zusammen. Die Schwiegertochter von Caitlyn Jenner (74) war schon im achten Monat mit den gemeinsamen Zwillingen schwanger, als sie sich im Januar 2020 schließlich das Jawort gaben. Aus einer vorangegangenen Beziehung hat der 43-Jährige außerdem bereits eine Tochter, die er in diese Ehe mitbrachte.

Instagram / brandonjenner Brandon Jenners neugeborene Tochter Joan Almond

Instagram / cayleyjenner Cayley Jenner im Februar 2024

