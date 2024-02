Brandon Jenners Frau zeigt zum ersten Mal ihren Babybauch

Brandon Jenners (42) Frau gibt erste Einblicke in ihre Schwangerschaft. Am Mittwoch machten der Sänger und seine Liebste Cayley öffentlich, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. 2020 erblickten ihre Zwillinge das Licht der Welt. Aus einer vorherigen Beziehung hat Brandon außerdem eine Tochter. Sein jüngster Nachwuchs soll im August geboren werden. Auch wenn das noch eine Weile hin ist, hat Cayley schon einen kleinen Babybauch, den sie nun stolz präsentiert!

Auf Instagram veröffentlichte die Schwiegertochter von Caitlyn Jenner (74) ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie mit dem Rücken zur Kamera vor einem Pool steht. Schließlich dreht sie sich um und lässt somit freie Sicht auf ihren Bauch, der bereits leicht gewölbt ist. Sie streichelt liebevoll darüber, während Brandon kommentiert: "Gut, es ist offiziell. Schaut, was ich ihr angetan habe... schon wieder."

Gegenüber People hatte das Paar bereits verraten, dass das das Kind vermutlich an Thanksgiving gezeugt wurde. Ein paar Tage später wollte Cayley dem Realitystar die frohe Botschaft überbringen, doch er kam ihr zuvor: "Ich hatte die Tests in meiner Tasche und wollte sie ihm gerade hinlegen, [...] aber bevor ich das tun konnte, sah er mich an und sagte: 'Was glaubst du denn, wie schwanger du bist?'"

Getty Images Brandon Jenner und Cayley Stoker im Mai 2019

Instagram / cayleyjenner Cayley Jenner im Februar 2024

Instagram / brandonjenner Brandon Jenner mit seiner Familie, Januar 2024

