Caitlyn Jenner ist sauer: Sohn Brandon ist rücksichtslos!

Caitlyn Jenner (74) wurde bekannt durch ihre Teilnahme bei der beliebten TV-Show Keeping Up with the Kardashians. Doch seit der Trennung von Kris Jenner (68) hatte sich die Transfrau auch vom Rest der einflussreichen Familie losgesagt und versucht seither, sich ohne die anderen einen Namen zu machen. Doch genau das scheint jetzt ihr Sohn Brandon Jenner (42) aufs Spiel zu setzen: Caitlyn ist wütend!

Laut Insiderinformationen von TMZ steckt die 74-Jährige derzeit mitten in den Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Fox News. Vor allem im Hinblick auf die Olympischen Spiele und die Präsidentschaftswahlen soll Caitlyn gerne weiter für den Sender arbeiten wollen. Doch ihr Sohn gefährde das Projekt durch seine neue TV-Show "At Home With the Jenners". In einer Szene des neuen Formats soll die Transfrau beim Familienessen zu sehen sein – das könnte ihren Vertrag mit Fox News verletzen und die Weiterarbeit gefährden. Laut einer geheimen Quelle soll Caitlyn wütend über Brandons rücksichtsloses Verhalten sein. Mittlerweile soll sich die TV-Persönlichkeit rechtlichen Beistand gesucht haben.

Es wäre nicht das erste Mal, dass der biologische Vater von Kendall (28) und Kylie Jenner (26) Probleme mit Familienmitgliedern hat: Laut Insidern, die sich gegenüber Daily Mail geäußert hatten, habe Caitlyn keinen Kontakt zu ihrer Ex-Frau Kris. "Caitlyn sei heute ein völlig anderer Mensch und von ihrem früheren Ich als Bruce Jenner sei nicht mehr viel übrig, was Kris nur schwer verkraften könne", so der Informant.

Anzeige

Getty Images Caitlyn Jenner, Realitystar

Anzeige

Getty Images Brandon Jenner, Musiker

Anzeige

Instagram / caitlynnjenner Kris und Caitlyn Jenner, Ex-Ehepaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de