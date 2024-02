Nach Zwillingen: Brandon Jenner wird zum vierten Mal Papa!

Sie könnten wohl kaum glücklicher sein. Im Jahr 2018 lernten sich Brandon Jenner (42) und Cayley Stoker kennen und lieben. Nachdem sie sich nur zwei Jahre später einander auf ewig versprochen hatten, ließ auch der nächste Meilenstein ihrer Beziehung nicht lange auf sich warten. Der Musiker und seine Liebste bekamen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – und zwar gleich im Doppelpack. Nun überraschen sie erneut mit freudigen News: Brandon und Cayley bekommen noch mehr Zuwachs!

"Wir sind an Thanksgiving schwanger geworden, was so süß und besonders ist", verrät die baldige Schwangere im Interview mit People und fügt hinzu: "Ich bin so dankbar, dass ich das alles noch einmal erleben darf." Dabei plaudert Cayley auch aus, wie sie ihrem Liebsten im vergangenen Dezember die frohe Botschaft überbrachte. "Ich hatte die Tests in meiner Tasche und wollte sie ihm gerade hinlegen, [...] aber bevor ich das tun konnte, sah er mich an und sagte: 'Was glaubst du denn, wie schwanger du bist?' Ich war fassungslos."

Die Ersten, die von der Schwangerschaft erfuhren, waren ihre Kinder. Vor allem Tochter Eva, die aus einer vergangenen Beziehung des Sängers stammt, konnte ihr Glück kaum fassen. "Sie schnappte nach Luft und schaute mich mit den süßesten, wissenden Augen an, dann stürzte sie über das Bett, um mich zu umarmen", erinnert sich Cayley.

Getty Images Brandon Jenner und Cayley Stoker im Mai 2019

Getty Images Brandon Jenner, Musiker

Instagram / brandonjenner Brandon und Cayley Jenner im August 2023

