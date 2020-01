In der diesjährigen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wurde ein neue Bestleistung aufgestellt! Nach zwei aufregenden Wochen steht heute Abend das große Dschungel-Finale an. Auch Goodbye Deutschland-Star Danni Büchner (41) hat noch die Chance, den Thron zu erklimmen und Vorjahressiegerin Evelyn Burdecki (31) abzulösen. Doch ob sie nun tatsächlich gewinnt oder nicht – die Witwe von Jens Büchner (✝49) kann mächtig stolz auf sich sein: Danni hat den bisherigen Rekord mit den meisten absolvierten Dschungel-Prüfungen geknackt!

Zuletzt hatte Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Larissa Marolt (27) mit zehn Spielen die Spitze angeführt. Doch dann kam Danni: Insgesamt elf Mal wurde die Löwenmama bisher zur Dschungel-Prüfung gebeten! Neun Herausforderungen hat sie in der ersten Woche gemeistert, sieben davon aufgrund des Telefonvotings – hinzu kommen zwei Dschungelprüfungen in Woche zwei. Im Finale heute Abend wird sie sogar eine dritte bewältigen müssen, sodass sie am Ende stolze zwölf Challenges durchgemacht haben wird.

Dafür hat sie bisher jedoch ausgesprochen wenig Sterne gesammelt – da Danni oftmals nur einen oder keinen Stern mit "nach Hause" gebracht hat, mussten ihre Mitcamper in der ersten Woche ganz schön hungern. Sonja Kirchberger (55) und Co. zeigten sich irgendwann sichtbar und hörbar genervt von den ständigen Niederlagen der Auswanderin, die sich während der verschiedenen Aufgaben immer wieder von ihrer Angst übermannen ließ.

