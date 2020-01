Wagt dieses On-Off-Paar etwa schon wieder einen neuen Anlauf? Seit Mai 2018 werden Kendall Jenner (24) und Ben Simmons bereits miteinander in Verbindung gebracht: Immer wieder haben die Reality-Bekanntheit und der Basketballer seitdem zusammen Dates, doch mindestens zweimal trennten sie sich in der Zeit auch wieder. Jetzt scheint es so, als hätten die sporadischen Turteltauben erneut zueinander gefunden – offenbar können die zwei nicht voneinander lassen.

Im Interview mit People plauderte ein Insider aus: "Kendall hat Ben schon immer gemocht. Sie haben die beste Zeit zusammen. Sie daten sich gerade und sehen glücklich aus. Beide hatten viel Zeit, einander zu sehen", meinte die Quelle. Erst vor ein paar Tagen hatten Paparazzi die 24-Jährige und den 23-Jährigen bei gemeinsamen Mußestunden in New York City abgelichtet.

Doch warum zerbricht die Beziehung zwischen den beiden trotz allem immer wieder? Darauf hatte der Promi-Experte ebenfalls eine Antwort: "Sobald sie mit ihren Karrieren beschäftigt sind, verläuft es sich im Sande. Aber aktuell ist alles großartig." Bleibt also abzuwarten, ob bei Kendall und Ben aller guten Dinge drei sind – oder ob sie dieses Mal tatsächlich unzertrennlich bleiben.

SIPA PRESS/Action Press Kendall Jenner im pinken Kleid

enewsimage/Action Press Ben Simmons und Kendall Jenner

Nic-Perez/X17online.com/ActionPress Ben Simmons, Sportler

